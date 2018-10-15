ترامب يجيب على سؤال: لماذا لا ينتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

واشنطن — سبوتنيك. وسئل ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، لماذا لا ينتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أجاب ترامب، على العكس، إن لقائه مع بوتين كان "صارما للغاية".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب عن وزير الدفاع الأمريكي: قد يستقيل

هذا ويُتهم ترامب، بـ "مؤامرة مع روسيا" في الانتخابات، لكن الكرملين والبيت الأبيض ينفيان وجود مثل هذا التواطؤ.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يجري تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.

ويجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.