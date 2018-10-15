كيم جونغ أون يرفض تقديم قائمة بالمنشآت النووية لـ واشنطن

طوكيو — سبوتنيك. وبحسب معطيات الصحيفة، ردا على طلب بومبيو، بتقديم قائمة جزئية على الأقل للمنشآت، يزعم، أن كيم جونغ أون، أجاب، أنه "في غياب علاقات الثقة، فحتى لو تم تقديم القائمة، فإن الولايات المتحدة على أي حال من الواضح، أنها لن تصدق القائمة".
وأكد الزعيم الكوري الشمالي، على أنه:
من أجل نزع السلاح النووي، قبل كل شيء، من الضروري بناء الثقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
هذا وكانت قد عقدت قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو الماضي، وهو أول لقاء جمع بين رئيسي الدولتين، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن بيونغ يانغ ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.
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