لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال اليوم الماضي

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوهانسك — سبوتنيك. وقال ممثل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة "نوفوستي"، إن: "القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة خمس مرات خلال يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018".

© Sputnik . Mikhael Voskrisenski عقب قصف للقوات الأوكرانية... لوهانسك تتهم المجتمع الدولي بـ"التقاعس"

وأضاف المتحدث، لقد تعرضت أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، للقصف بالقرب من المناطق السكنية، مارييفكا، فرونزه ، جلوبوك، لوزوفويه وكالينوفكا. باستخدام مدافع هاون عيار 120 ملم و82 ملم، وقاذفات القنابل وأسلحة عربات مدرعة ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة".

ووفقا للمتحدث، فيجري التأكد من المعلومات حول الإصابات في صفوف المدنيين.

هذا وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس المنصرم، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.