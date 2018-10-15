زلزال شدته 5.8 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين، أن زلزالا شدته 5.8 درجة سجل على الساحل الشرقي لكامتشاتكا.

بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي- سبوتنيك. وقال ممثل الخدمة "وقع الحادث الزلزالي، يوم الاثنين وسط النهار بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال في مياه خليج كرونوتسكي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا على عمق نحو 120 كيلومترا، وعلى بعد 130 كيلومترا من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي".

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

وأضاف أن فئة طاقة الزلزال بلغت 13.0.

ووفقا لمديرية حالة الطوارئ، فقد شعر سكان مدن بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي وإليزوفو، بزلزال شدته ثلاث درجات.

وأضافت وكالة الانقاذ

لفحص المباني والمواقع المهمة اجتماعيا غادرت فرقة عمليات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية. ووفقا للمعلومات الاولية لا يوجد ضحايا ودمار.