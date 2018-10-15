ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية عام 2016، بالخطير وبأنه أكثر خطورة من التدخل الروسي المزعوم.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بأن الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة وتدخلهم بالانتخابات الأمريكية.

© Sputnik . Sergei Guseyev ترامب يجيب على سؤال: لماذا لا ينتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فحول سؤال عما إذا كانت روسيا تدخلت في انتخابات 2016، أجاب ترامب، قائلا: "لقد تدخلوا، لكن أعتقد بأن الصين تدخلت أيضا، وأعتقد بان الصين مشكلة أكبر".

ونفى ترامب في الوقت ذاته بأن يكون قد طلب المساعدة من روسيا في الانتخابات.

وقال: "ما رأيك، هل كنت سأدعو روسيا وأطلب مساعدتها في الانتخابات؟ لن يستطيعوا مساعدتي. الاتصال بروسيا! شيء مضحك".

يذكر بأن لجنة بقيادة المدعي المستقل روبرت مولر بالإضافة لعدد من لجان الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب والكونغرس الأمريكي، تقوم بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والعلاقة بين ترامب وروسيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات أكثر من مرة بأنها غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.