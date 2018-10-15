"لا أريد خسارة تريليون دولار"...ترامب منتقدا "اتفاقية باريس"

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره السابق من أجل الانسحاب من اتفاقية باريس المرتبطة بالمناخ، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ففي مقابلة مع الشبكة الأمريكية، وفي سؤال حول ثقته بتغيير المناخ، أجاب ترامب قائلا: "أعتقد بأن شيئا ما يحدث، يتغير شيء، لا أعرف إن كان الإنسان هو السبب في ذلك".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky ميركل: قادة دول العشرين ما عدا أمريكا أكدوا أنه لا رجعة عن اتفاقية باريس للمناخ

وتابع قائلا: " لا أريد تقديم تريليونات من الدولارات وبأن يفقد الملايين وظائف عملهم، لا أريد وضع نفسي في مثل هذه المواقف".

كما رفض ترامب ما توصل إليه الكثير من المختصين في العالم، بأن الإنسان هو سبب التغيير المناخي وبأن هذا التغيير أصبح خطرا.

وأضاف ترامب بأن للعلماء أيضا توجهاتهم السياسية.

يذكر بأن ترامب قد أعلن، في وقت سابق، على أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس، والتي تعهد فيها الأعضاء بالتقليل من الانبعاثات الصناعية.

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ويطالب الخبراء الدوليون بوقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2050، لمنع تدمير النظام البيئي.

وكان الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ "IPCC" قد أعد في أكتوبر/تشرين الأول، وثيقة تحدث فيه عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة وكيفية الحد منها.

اتفاق باريس الذي وقعه 195 بلدا بشأن تغير المناخ، يهدف للعمل على التخلص من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من الصناعة بحلول عام 2050 بشكل كامل.