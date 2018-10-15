القصر الملكي البريطاني يعلن أن ميغان ماركل "حامل"

أعلن قصر "كنسينغتون" الملكي البريطاني أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حامل.

وقال الحساب الرسمي لقصر كنسينغتون، على موقع "تويتر" إن دوق ودوقة ساسكس، يعلنون دوقة ساسكس (ميغان ماركل) تتوقع طفلا.

وأشار القصر الملكي إلى أنه من المتوقع أن تضع ميغان ماركل طفلها في ربيع عام 2019 المقبل.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد رجحت أن ميغان ماركل، 37 عاما، حامل، خاصة بعدما سعت في أكثر من مناسبة لإخفاء بطنها، ولكن لم يقم أي مصدر رسمي بتأكيد أو نفي تلك التقارير حينها.

وعقد الأمير هاري وميغان ماركل قرانهما في قلعة ويندسور، السبت 19 مايو/ أيار الماضي، وأدار المراسم كاهن "وندسور" مع كبير أساقفة "كانتربري"، جاستن ويلبي، والزعيم الروحي للطائفة الأنجليكانية.

وحضر زفاف نحو 200 شخصا، من بينهم نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام، والممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين. ونجمة التنس سيرينا ويليامز، بالإضافة إلى الملكة إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد الأميرين هاري وويليامز، إلى جانب ما يقرب من 600 فرد من الأسرة المالكة ومشاهير العالم.