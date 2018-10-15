موقع إسرائيلي: خطة روسية سرية لمساعدة إيران على تجاوز العقوبات الأمريكية

وأشار الموقع إلى الموافقة على هذه الآلية من قبل رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال القمة الثلاثية، التي عقدت في طهران، يوم 7 أيلول/سبتمبر.

وأوضحت كاتبة المقال دانا وايش عبر حسابها على "تويتر" أن إيران ستصدر نفطها إلى مصافي التكرير الروسية في بحر قزوين، ومن ثم سيتم إرسال هذه النفط إلى السوق الدولية على أنها روسية.

وأكدت الصحفية على أن الدول الأوروبية، التي تريد الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران بهذه الطريقة ستؤيد إنشاء مثل هذه الآلية.

EXCLUSIVE: A secret Israel MFA document describes how #Russia plans to aid #Iran in subverting new US sanctions against Iranian oil.

How will it work? pic.twitter.com/6LnUyXwdXh — Dana Weiss (@danawt) October 14, 2018

وكانت الدول الخمس الأعضاء، بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، وإيران قد اتفقت خلال اجتماع وزاري، على هامش الأمم المتحدة، على خلق آلية مالية للحسابات مع إيران، تجاوزا للعقوبات الأمريكية.

وكانت إيران ومجموعة الست الوسطاء قد توصل إلى اتفاق تاريخي حول القضية النووية الإيرانية، يوم 14 تموز/يوليو من عام 2015، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن انسحاب واشنطن من الاتفاق في أيار/مايو من العام الجاري، إضافة إلى استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران.