حالة تأهب بالقرب من السفارة الإيرانية في أنقرة بسبب وجود انتحاري

أعلنت وسائل الإعلام التركية أن انتحاريا يتواجد في مبنى السفارة الإيرانية في أنقرة.

وأعلنت صحيفة "Sözcü" التركية عن إغلاق الشارع، الذي يتواجد فيه مبنى السفارة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة. كما تم إخراج السفير من المبنى.

وأفادت الأنباء أن الشرطة التركية قامت بإجلاء موظفي السفارة الإيرانية في أنقرة، بعد تلقي المعلومات على الاستعداد للعمل الإرهابي.