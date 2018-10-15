حالة تأهب بالقرب من السفارة الإيرانية في أنقرة بسبب وجود انتحاري

وأعلنت صحيفة "Sözcü" التركية عن إغلاق الشارع، الذي يتواجد فيه مبنى السفارة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة. كما تم إخراج السفير من المبنى.
وأفادت الأنباء أن الشرطة التركية قامت بإجلاء موظفي السفارة الإيرانية في أنقرة، بعد تلقي المعلومات على الاستعداد للعمل الإرهابي.
LATEST — Iran's embassy in Ankara evacuated after suicide bomber notice, ambassador moved away from the building, street housing the embassy cordoned off, reports say https://t.co/oq4l2np9XO— DAILY SABAH (@DailySabah) October 15, 2018
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