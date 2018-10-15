السلطات التركية تفتش القنصلية السعودية في إسطنبول بعد ظهر اليوم

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن السلطات ستقوم بعد ظهر اليوم، الاثنين، بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

أنطاكيا — سبوتنيك. وأوضحت الخارجية التركية أن عملية تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول ستجري بشكل مشترك مع الوفد السعودي.

يذكر أن جمال خاشقجي ما زال مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.