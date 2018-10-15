السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي إخلاء مقرها بعد تهديد بتفجير انتحاري

نفت السفارة الإيرانية في أنقرة، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، إخلاء مقرها، بعد ورد تهديدات بتفجير انتحاري.

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت السفارة الإيرانية أن طاقم عملها ما زال متواجدا في مقر السفارة، ولم يتم إجراء أية عملية إخلاء، نافية وجود أي تهديد أمني.

© Sputnik . Ronald Zak حالة تأهب بالقرب من السفارة الإيرانية في أنقرة بسبب وجود انتحاري

وجاء ذلك بعد نشر وسائل إعلام تركية أنباء عن أنه تم إخلاء السفارة، وتشديد الحراسة نتيجة وجود تهديد بتفجير انتحاري.

وقال القسم الإعلامي للسفارة الإيرانية لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إخلاء مقر السفارة: "لا.. لم يتم إخلاء السفارة وما زلنا نعمل حتى الآن وفق ساعات عملنا الاعتيادي".

وتابع القسم الإعلامي "نحن نحدثكم الآن من مقر السفارة ولم نغادر".

وكانت صحيفة "Sözcü" التركية قد أعلنت عن إغلاق الشارع، الذي يتواجد فيه مبنى السفارة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة. كما تم إخراج السفير من المبنى.