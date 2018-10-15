السفارة الإيرانية في أنقرة تنفي إخلاء مقرها بعد تهديد بتفجير انتحاري

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت السفارة الإيرانية أن طاقم عملها ما زال متواجدا في مقر السفارة، ولم يتم إجراء أية عملية إخلاء، نافية وجود أي تهديد أمني.
وقال القسم الإعلامي للسفارة الإيرانية لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إخلاء مقر السفارة: "لا.. لم يتم إخلاء السفارة وما زلنا نعمل حتى الآن وفق ساعات عملنا الاعتيادي".
وتابع القسم الإعلامي "نحن نحدثكم الآن من مقر السفارة ولم نغادر".
وكانت صحيفة "Sözcü" التركية قد أعلنت عن إغلاق الشارع، الذي يتواجد فيه مبنى السفارة واتخاذ إجراءات أمنية مشددة. كما تم إخراج السفير من المبنى.
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