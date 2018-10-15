آلية جديدة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأسلحة الكيميائية

© Sputnik . Alex McNaughton روسيا تتهم بريطانيا باستعمال مواد كيميائية قاتلة في مختبراتها

لوكسمبورغ — سبوتنيك . وجاء في النبأ المنشور، اليوم الاثنين: "الآن ستتاح للاتحاد الأوروبي الفرصة لفرض عقوبات على أفراد ومنظمات تشارك في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية بغض النظر عن مكان التواجد وجنسية الأفراد".

وستشمل القيود حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على المواطنين والمنظمات في الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال إلى الأشخاص المدرجين في قائمة المحظورين.

وقالت سلطات الاتحاد الأوروبي:

"إن الإجراءات الجديدة سيتم اتخاذها في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة بمجال الأمن بعد الحادث الذي وقع في مدينة سالزبوري البريطانية.

وأعلنت بروكسل أن الآلية الجديدة سيتم اتخاذها في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة بمجال الأمن بعد الحادث الذي وقع في مدينة سالزبوري كما تم الاتفاق في وقت سابق على الآلية على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن وزراء الخارجية سيقومون بمناقشة عواقب "الهجمات السيبرانية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" المنسوبة إلى روسيا وسيتم عقد محادثات مع ممثلي دول الشراكة الشرقية الست (أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا).