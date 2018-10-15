خبير: الآلية الجديدة الأوروبية لفرض عقوبات ضد موسكو مجرد أداة ضغط

وأضاف كانيفسكي:
"هذه مقدمة لإنشاء نظام عقوبات جديد، لكن هناك دول لن تدعم تجاوز نظام العقوبات الذي تم إنشاؤه بالفعل بسبب أوكرانيا، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي اليوم فإن العقوبات ترتبط حصرا بتنفيذ اتفاقات مينسك، لكن هناك دول تدعو إلى توسيع العقوبات، بما في ذلك والمملكة المتحدة وفرنسا ودول البلطيق، لكني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يتوحد بشأن هذه المسألة في المستقبل القريب".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على الآلية الجديدة لفرض عقوبات بسبب انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وكان مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، من اليوم للصحفيين، بأن الآلية الجديدة يمكن أن تستهدف الأفراد والكيانات القانونية، بغض النظر عن بلدانهم، كما ستسمح للاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير كما بخصوص إنشاء واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأيضاً عن المساعدة الفنية والمالية.
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