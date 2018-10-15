الحكومة الإسبانية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف في قضية اختفاء خاشقجي

ونقلت وكالة "رويترز" عن إيزابيل ثيلا، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إن إسبانيا طالبت بتحقيق عاجل في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

© REUTERS / Francois Lenoir موغيريني: الاتحاد الأوروبي ينتظر تحقيقا شفافا وتعاونا سعوديا مع تركيا بشأن خاشقجي

وأضافت "تشاطر إسبانيا دولا أخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي، القلق وتطالب بتحقيق شفاف وعاجل".

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.