الشرطة الألمانية تشتبه في احتجاز رهينة بكولونيا وتطوق محطة القطارات الرئيسية

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، إنها تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "نفترض أن هناك رهينة احتجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة، هناك إمرأة على الأرجح محتجزة ولا نعرف أي تفاصيل أخرى".

وقالت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" إنها انتشرت بمحيط إحدى الميادين بمدينة كولونيا غربي البلاد عقب احتجاز شخص كرهينة.

Im Bereich #BreslauerPlatz hat es eine #Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort und klärt die Situation. Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier für wichtige Infos. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 15, 2018

وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية، في وقت سابق، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها أي علم بإطلاق نار.

#Geiselnahme am #breslauerplatz???#Köln #hbf Hoffentlich wird alles gut. #sek ist vor Ort @express24 @aktuelle_stunde @BILD_News pic.twitter.com/3xFXhmzlI2