إنشاء محطة روسية للطاقة النووية في أوزبكستان

أعلنت وزارة العدل في أوزبكستان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوزبكي، شوكت مرزايف، وافق على الاتفاق بين حكومتي أوزبكستان وروسيا حول التعاون في بناء محطة للطاقة النووية في البلاد.

طشقند — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة العدل الذي تم نشره على قناة الوزارة في "تلغرام": "وافق رئيس أوزبكستان، بموجب قرار على اتفاق بين حكومتي جمهورية أوزبكستان وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء محطة للطاقة النووية في الجمهورية".

ووقع رئيس مجلس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، ورئيس حكومة أوزبكستان، عبد الله أريبوف، في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطات الطاقة النووية في الجمهورية، حيث تخطط شركة "روس آتوم"، لبناء مفاعل من وحدتين من الجيل " 3+" بقدرة 1200 كيلوواط لكل منهما.