الخارجية: رئيس كازاخستان يلتقي خلال زيارته إلى فنلندا ممثلي قطاع الأعمال

أعلن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، أن الرئيس نور سلطان نزارباييف، سيلتقي خلال زيارته إلى هلسنكي يومي 16-17 تشرين الأول/أكتوبر، ممثلي رجال الأعمال الفنلنديين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

© Sputnik . Aleksey Babushkin الخارجية الكازاخية: ننتظر زيارة رئيس كوريا الجنوبية

أستانا — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، إيبيك سمادياروف في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين: "هذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس كازاخستان إلى فنلندا ، وكانت أول زيارة رسمية قام بها الرئيس نور سلطان نزارباييف إلى فنلندا في آذار/مارس عام 2009، ويتضمن برنامج الزيارة اجتماع قمة مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، بغية تعزيز الاتجاه الاقتصادي للتعاون بين البلدين، وسيجتمع رئيس الدولة مع ممثلي قطاع الأعمال الفنلنديين".

وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع أن يوقع الطرفان أكثر من 20 وثيقة، بما في ذلك العقود التجارية.

ووفقا لوزارة الخارجية الكازاخستانية، وصلت التجارة الثنائية لعام 2017 بين أستانا وهلسنكي إلى 307.9 مليون دولار، وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 160.1 مليون دولار، وتعمل حاليا في كازاخستان أكثر من 50 شركة بمشاركة فنلندية.