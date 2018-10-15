الشرطة الألمانية تعلن تحييد خطر محتجز الرهينة في محطة قطارات كولونيا

أعلنت شرطة مدينة كولونيا الألمانية، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، تحييد خطر محتجز الرهينة في محطة قطارات المدينة.

ونشرت الشرطة على حسابها في موقع تويتر: "المجرم تحت السيطرة. والخطوات المتخذة خلال العملية مستمرة".

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter ist unter Kontrolle. Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Meiden Sie weiterhin großräumig den Bereich. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

وأضافت، "المعلومات الأولية عن أنثى مصابة بجروح طفيفة، ويجري رعايتها".

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Eine weibliche #Geisel ist leicht verletzt und wird aktuell versorgt. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

كما أشارت إلى أن محتجز الرهينة أصيب بجروح خطير خلال عملية المداهمة.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:

Der #Täter wurde bei den Zugriffsmaßnahmen schwerst verletzt und wird derzeit reanimiert. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت قالت الشرطة الألمانية قالت، منذ قليل، إنها تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة: "نفترض أن هناك رهينة احتجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة، هناك امرأة على الأرجح محتجزة ولا نعرف أي تفاصيل أخرى".

وقالت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" إنها انتشرت بمحيط إحدى الميادين بمدينة كولونيا غربي البلاد عقب احتجاز شخص كرهينة.

وذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية، في وقت سابق، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها أي علم بإطلاق نار.