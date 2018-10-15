الخارجية الأمريكية: ترامب دعا إلى "تحقيق فوري ومفتوح" في اختفاء خاشقجي

يسافر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إلى الرياض، وذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية في بيان، "الرئيس دعا إلى تحقيق فوري وعلني في اختفاء جمال خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يوفد وزير خارجيته للقاء العاهل السعودي على خلفية "اختفاء خاشقجي"

وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن اختفاء خاشقجي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيوفد وزير خارجيته للقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب، عبر حسابه على "تويتر"، إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي وأضاف أنه سيوفد وزير خارجيته مايك بومبيو على الفور للاجتماع مع الملك.

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.