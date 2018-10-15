العماد كورالينكو لسبوتنيك: روسيا ضمان السلام.. وبمساندتها سحقت سوريا الإرهاب الدولي (فيديو)

قال العماد سيرجي كورالينكو نائب قائد القوات الروسية في سوريا إن روسيا هي الضمان للسلام وعلمها هو علم السلام، وإن سوريا تمكنت بمساندة سلاح الجو الروسي من القضاء على الإرهاب الدولي في أراضيها.

كلام العماد كورالينكو جاء خلال تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" على هامش احتفالية افتتاح معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل اليوم.

وقال العماد كورالينكو: في سوريا بشكل عام استطاعت القوات المسلحة السورية وبمساعدة سلاح الجو الروسي، القضاء على الإرهاب الدولي في أراضيها، ونستطيع القول: إن الكثير من الجماعات المسلحة في سوريا وخصوصا في الجنوب السوري، سلمت أسلحتها إلى القوات السورية بموجب اتفاقات التسوية التي رعاها مركز المصالحة الروسي، كما تم تفكيك مخلفات الجماعات المسلحة من متفجرات وألغام، وخاصة في طريق M7، "وسيرنا دوريات منتظمة لمراقبة استتباب الأمن والأمان في المنطقة، وفي مرحلة لاحقة تم تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية الروسية ومن قوات الأمم المتحدة "الاندوف" انطلاقا من مدينة البعث وصولا إلى القنيطرة.

وأضاف العماد كورالينكو: تتويجا لكل ذلك تأتي هذه الخطوة اليوم عبر فتح هذا المعبر وتجهيزه بشكل كامل، وإن الأصدقاء السوريين بذلوا جهودا كبيرة جدا مع قوات الأمم المتحدة من أجل تجهيز وتشغيل هذا المعبر.

وختم العماد كورالينكو بالقول: بعد فتح هذا المعبر نؤكد من جديد أن روسيا هي الضمان للسلام وعلمها هو علم السلام.

وتم اليوم افتتاح معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل أمام حركة قوات الأمم المتحدة "إندوف" وسط احتفال رسمي وشعبي حضره نائب قائد القوات الروسية ووفود شعبية ورسمية سورية.