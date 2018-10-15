بالفيديو.. افتتاح معبر القنيطرة ومرور أول سيارة لقوات "أندوف" باتجاه الجولان السوري

وسط احتفال شعبي ورسمي، وبحضور نائب قائد القوات الروسية في سوريا، تم اليوم افتتاح معبر القنيطرة مع الجولان السوري.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة:"تم اليوم افتتاح معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل أمام حركة قوات الأمم المتحدة "إندوف" وسط احتفال رسمي وشعبي حضره نائب قائد القوات الروسية ووفود شعبية ورسمية سورية.

وشهدت احتفالية افتتاح المعبر مراسم بروتوكولية تضمنت عبور أول سيارة تابعة لقوات الاندوف من القنيطرة واجتيازها المعبر باتجاه أراضي الجولان السوري المحتل، وسط تصفيق المشاركين الذين كان أبرزهم نائب قائد القوات الروسية في سوريا العماد سيرغي كورالينكو، إضافة إلى حضور لافت من قوات الأمم المتحدة "الاندوف" وشخصيات رسمية وعسكرية سورية، وحشود شعبية من أهالي محافظة القنيطرة.