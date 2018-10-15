تسجيل
19:31 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية مغيمو

    رئيس مجلس النواب التشيكي : الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقييم أثر وفعالية العقوبات ضد روسيا

    © Sputnik . Maxim Blinov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رأى رئيس مجلس النواب التشيكي، راديك فوندراتشيك، بأن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات ضد روسيا، طالما لم تتم إزالة الأسباب التي أدت لفرضها، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقييم فعاليتها.

    علم الاتحاد الأوروبي
    © Fotolia / Andrea Izzotti
    آلية جديدة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأسلحة الكيميائية
    موسكو — سبوتنيك. وقال فوندراتشيك متحدثاً أمام الطلاب في جامعة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية "مغيمو" اليوم الاثنين: "موقف الحكومة التشيكية هو نفسه — العقوبات نشأت لأسباب معينة، وهذه الأسباب، للأسف، لم تتم إزالتها. لذلك، يستمر تطبيق العقوبات".

    وأضاف:

    "لا نريد رفع العقوبات فوراً، لكننا نرى أنه من الطبيعي جداً مناقشة نطاق وحجم هذه العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي. يجب على جميع الدول تقييم فعالية هذه العقوبات بطريقة أو بأخرى، هل ساعدت هذه العقوبات؟ هل هي آلية فعالة؟ يمكنك أن تبدأ مناقشة هذه القضية داخل الاتحاد الأوروبي. أنا أدعو لأن نتحدث عن ذلك بشكل علني "

    ووفقا له ستبدأ مثل هذه المناقشة في الاتحاد الأوروبي عندما تبدأها إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

    وقال فوندراتشيك بهذا الخصوص: "أعتقد أن هذا سيحدث قريبا".

    وأوضح متابعاً أن العديد من السياسيين في الاتحاد الأوروبي يرون الحاجة لمثل هذا النقاش، وعلى وجه الخصوص، المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز.

    يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت بإتباع نهج على إحلال الواردات، وأعلمن أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، أنها ليست طرفاً في الصراع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك واتفاقيات مينسك.

    وتزايدت في الآونة الأخيرة، في دول الاتحاد الأوروبي الدعوات بشأن الحاجة إلى رفع العقوبات عن روسيا.

    انظر أيضا:

    آلية جديدة للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأسلحة الكيميائية
    خبير: الآلية الجديدة الأوروبية لفرض عقوبات ضد موسكو مجرد أداة ضغط
    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الأوكرانية, الاتحاد الأوروبي, عقوبات, معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية, التشيك, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء من المصممين المغاربة في عرض أزياء مرسيدس-بينز في إطار أسبوع الموضة في موسكو
    "سحر الشرق" يتألق في موسكو على أيدي مصممات مغربيات
    كيم جونغ أون يرفض تقديم قائمة بالمنشآت النووية لـواشنطن
    ترامب يعترف أنه لا يستطيع تأكيد انتهاء البرنامج النووي الكوري
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك