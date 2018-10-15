لافروف يستقبل الأمين العام الجديد لـ"منظمة شنغهاي"

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب سكرتير الأمن القومي في أوزبكستان، الأمين العام الجديد لمنظمة شنغهاي للتعاون فلاديمير نوروف، المسائل المتعلقة بالأنشطة العملية للمنظمة.

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk رؤساء أركان منظمة شنغهاي يتابعون المرحلة العملية لمناورات "مهمة السلام-2018"

موسكو — سبوتنيك . وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في بيان لها أن لافروف استقبل، في موسكو، نائب سكرتير الأمن القومي في أوزبكستان، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لإدارة الرئيس الأوزبكستاني فلاديمير نوروف".

وأضاف البيان: "الطرفان أوليا اهتماما خاصا للأنشطة العملية لمنظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك تسلم نوروف لمهام منصبه أمينا عاما لمنظمة شنغهاي للتعاون، في يناير/ كانون الثاني المقبل".

يشار إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن المشكلات الدولية والإقليمية.

وكان نوروف قال، في وقت سابق، إن أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون تسمح لدول آسيا الوسطى بالحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا والصين.

يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، في العام 2017 حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران، ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك".