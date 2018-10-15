وزير خارجية بريطانيا: نؤيد بشكل كامل تحقيقات تركيا بشأن اختفاء خاشقجي

وقال هانت بعد اجتماع مع، مولود جاويش أوغلو، في العاصمة البريطانية لندن: "نحث السعودية على التعاون بشكل كامل مع التحقيق، إذ مازالت هناك تساؤلات بشأن اختفاء السيد خاشقجي وأن السعودية وحدها هي التي يمكنها الرد عليها"، وفقا لرويترز.خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.
وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.
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