وزير خارجية بريطانيا: نؤيد بشكل كامل تحقيقات تركيا بشأن اختفاء خاشقجي

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، لنظيره التركي، اليوم الإثنين، إن اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لا يزال "محل قلق عميق"، وإنه لا بد من إجراء تحقيق شامل وموثوق به.