رئيسا أركان الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يجتمعان في أمريكا

بحث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، القضايا الأمنية المشتركة والتهديدات الإقليمية، وذلك على هامش "مؤتمر قادة الجيوش" المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

القدس — سبوتنيك. ومن المقرر أن يجري أيزنكوت، خلال زياته إلى أمريكا لقاءات مع جهات أمنية وعسكرية أمريكية وقادة جيوش أجنبية، لمناقشة التحديات المشتركة والأحداث الأخيرة في المنطقة والتطورات الإقليمية والأمنية في الشرق الأوسط والتعاون العسكري.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له اليوم الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول: "رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت التقى مع جوزيف دانفورد رئيس هيئات الأركان المشتركة في الولايات المتحدة".وأضاف أدرعي: "واصل الطرفان حديثهما حول قضايا أمنية مشتركة، وأعرب الجنرال دانفورد، عن التزامه لشبكة العلاقات مع إسرائيل، وأكد أن الجيشين ملتزمين بالأمن الإقليمي والتعاون المتبادل".يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيزنكوت وصل مطلع الأسبوع الحالي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في "مؤتمر قادة الجيوش".

وفي إطار الزيارة سيجري أيزنكوت لقاءات عمل مع جهات أمنية وعسكرية أمريكية وسلسلة لقاءات مع قادة جيوش أجنبية، حيث يلتقي مع قائد هيئات الأركان المشتركة وقائد القيادة المركزية "سنتكوم" ‬ وقائد القيادة الأوروبية "يوكوم".

وخلال زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي أيزنكوت، سيقوم نائبه الميجر جنرال أڤيڤ كوخاڤي بأعمال رئيس الأركان.

ومؤتمر قادة الجيوش يجري هذا العام للمرة الثالثة ومن المتوقع ان يشارك فيه عشرات من قادة الجيوش من العالم برئاسة رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكي.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل العمل لمحاربة المنظمات المتطرفة العنيفة ومن المتوقع أن يتم بحث استنتاجات العمليات العسكرية وإيجاد طرق لمساعدة متبادلة بين الجيوش بالإضافة إلى قضايا متنوعة للتعاون.