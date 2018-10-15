بيسكوف حول زيارة كيم جونغ لروسيا: لقد تمت دعوته ومواعيد الزيارة تنسق

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": "زعيم كوريا الشمالية مدعو لزيارة روسيا، وسيتم تنسيق الزمان والمكان عبر القنوات الدبلوماسية".
كما أعلن بيسكوف، في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أن مسألة موعد ومكان وشكل اجتماع الرئيس الروسي ونظيره الكوري الشمالي، تجري مناقشتها في روسيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يمكنه زيارة روسيا في أي وقت يناسبه.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية إلى عام 1948، حيث كان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 1948.
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