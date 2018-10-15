بيسكوف حول زيارة كيم جونغ لروسيا: لقد تمت دعوته ومواعيد الزيارة تنسق

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مدعو لزيارة روسيا، وسيتم تنسيق مواعيد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.