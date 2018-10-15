مقتل 26 شخصا في حادث غرق زورقين شمال غرب مالي

لقي 26 ماليا مصرعهم بعد غرق قاربين كانا يحملان 48 شخصا، انقلبا في أرناسي الريفية قرب إقليم تمبكتو شمال غرب مالي.

الرباط — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة النقل إن "قاربين غرقا ما تسبب في وفاة 26 شخصا، وتم انتشال 22 جثة".

ودعت الوزارة في بيانها أصحاب العبارات والزوارق إلى احترام تعليمات السلامة خاصة المتعلقة بـ"الحمولة ووضع قائمة بأسماء الركاب مع الأخذ في الاعتبار معلومات الطقس في كل رحلة، وتأمين سترات النجاة والإضاءة الكافية على متن القوارب".

وتشهد مالي العديد من الحوادث المشابهة، ويرجع أسبابها إلى قلة الاهتمامات بمعايير السلامة.

وفي الشهر الماضي، قٌتل 20 شخصا حين انقلبت الشاحنة التي كانت تقلهم في نهر وسط البلاد.