بعد إعلان حملها... غضب عارم من ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري

تعرض دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لانتقادات حادة، بعد إعلانهما عن انتظارهما لمولودهما الأول، اليوم الإثنين.

أعلن قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن، أن الأمير هاري وميغان ماركل، كانا "مسروران للغاية" لتوقع استقبال طفلهما في ربيع عام 2019، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

© REUTERS / POOL New القصر الملكي البريطاني يعلن أن ميغان ماركل "حامل"

وقال القصر الملكي في بيان صدر صباح اليوم الإثنين: "يسر أصحاب السمو الملكي، دوق ودوقة ساسكس، أن يعلنوا عن أن دوقة ساسيكس تتوقع طفلا في ربيع عام 2019".

وتابع البيان: "لقد عبر أصحاب السمو الملكي عن تقديرهم للدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم منذ حفل زفافهم في شهر مايو/أيار، وهم سعداء لمشاركة هذه الأخبار السعيدة مع الجمهور".

ولكن اتهم البعض الزوجان الملكيان — اللذان تزوجا في شهر مايو — بعدم "الحساسية"، بسبب قرار الكشف عن "الحدث السعيد"، والذي يتزامن مع "اليوم العالمي لخسارة الحمل وفقد الرضع"

ويوصف اليوم، الذي يصادف يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بأنه وقت لتذكر فقدان الحمل ووفيات الرضع، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإجهاض وولادة جنين ميت ومتلازمة موت الرضع المفاجئ ووفاة مولود جديد، وويلي ذلك أسبوع التوعية بفقدان الطفل، الذي يعقد سنويا في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر.

وعبر البعض عن غضبهم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن إعلان الأمير هاري وميغان ماركل عن انتظارهما لطفلهما الأول.

So Harry and Meghan announce the pregnancy on the last day of Baby Loss Awareness Week, ops think that could have waited. https://t.co/rQv5XtqPmH — LeonC #PCPEU #GTTO 🇪🇺 (@LeonC1963) October 15, 2018

ووصفت روث بيندر أتيك، المديرة الوطنية لجمعية الإجهاض في المملكة المتحدة، إن إعلان الأمير هاري وميغان ماركل اليوم عن انتظارهما لمولودهما الأول، هو "توقيت مؤسف"، ولكنها تشك في أن قصر كنسينغتون كان يضع في حسبانه "اليوم العالمي لخسارة الحمل وفقد الرضع".

وقالت: "أعتقد أنه توقيت مؤسف لكنني لا أعتقد أنه توقيت حساس لأني أتخيل أنهم ببساطة لا يعرفون".

وتابعت: "أستطيع أن أتفهم تماما أن الناس مستاءون، لأن هذا هو الوقت المناسب لتذكر خسارة طفل بدلا من الترحيب بمولود قادم".