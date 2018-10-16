زلزال بقوة 5.4 درجة يقع بالقرب من جزر الكوريل

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا شدته 5.4 درجة وقع بالقرب من جزر الكوريل.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي — سبوتنيك . وقال ممثل الخدمة "وقع الحادث الزلزالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال على عمق 300 مترا وعلى بعد حوالي 360 كيلومترا، جنوب غرب شمال كوريلسك في جزيرة باراموشير".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة سخالين، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.