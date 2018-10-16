سفير روسيا لدى الولايات المتحدة يزور ولاية يوتا لبحث العلاقات الروسية الأمريكية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، بأنه سيزور ولاية يوتا الأميركية الأسبوع المقبل، بناء على دعوة من حاكمها، مشيرا إلى أنه سيبحث العلاقات الروسية الأمريكية.

© Sputnik . Рамиль Ситдиков لافروف: العلاقات بين روسيا وأمريكا حاليا هي الأسوأ في التاريخ

سان فرانسيسكو — سبوتنيك . وقال أنطونوف للصحفيين: "في 22 تشرين الأول /أكتوبر، سأتوجه إلى ولاية يوتا، بناء على دعوة من حاكم ولاية يوتا، فضلا عن ذلك هناك دعوة من مركز العلوم العلمية والسياسية. يريدون أن يعرفوا إلى حد كبير ما يحدث في العلاقات الروسية الأمريكية ".

وفقا للدبلوماسي، سيكون هناك أيضا محادثة حول مشاكل الاستقرار الاستراتيجي.

يذكر أن العلاقات الروسية- الأميركية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأميركا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.