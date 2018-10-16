القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك 7 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

اتهم ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 7 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

لوهانسك — سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "في 15 تشرين الأول /أكتوبر 2018، تم تسجيل 7 عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

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وأشار الممثل إلى أن أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكينية، دونيتسكيي، سوكولنيكي،كالينوفكا، كالينوفا، لازوفويه وميخايلوفكا، باستخدام مدافع عيار 122 ملم وقذائف هاون عيار 120 و80ملم، وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة عربات ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة.

وأضاف "معلومات عن ضحايا بين المدنيين ودمار يجرى التأكد منها".

هذا وقد أعلنت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، عن هدنة "مدرسية" جديدة في منطقة النزاع اعتبارا من 29 آب/أغسطس المنصرم، وهي المحاولة الرابعة لأطراف النزاع لإحلال السلام في المنطقة منذ بداية العام.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.