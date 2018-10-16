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06:55 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    فرنسا مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في نزع أسلحتها النووية

    © Sputnik . Sergie Goneev
    العالم
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    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن بلاده مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في جهود نزع أسلحتها النووية لكن على بيونغ يانغ أولا إبداء التزامات مفصلة ورغبة حقيقية في تفكيك ترسانتها النووية والباليستية.

    ووفقا لـ"رويترز"، قال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن "ننتظر التزامات دقيقة من بيونغ يانغ تظهر رغبتها الحقيقية في تفكيك برامجها النووية والباليستية".

    زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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    وأضاف "نحن مستعدون لتقديم خبرتنا ولعب دور نشط إذا بدأت عملية تفاوض".

    وتابع قائلا "لدينا الخبرة العلمية والفنية والتشغيلية والنووية والتي ستكون مفيدة للغاية في سياق (عملية) نزع السلاح النووي ولدينا الرغبة في تقديمها إذا بدا أن ذلك مناسب".

    وكان مون قال خلال مقابلة يوم الأحد إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون صادق فيما يتعلق بالتخلي عن الأسلحة النووية. وقال، بينما كان يقف إلى جانب ماكرون، إن من المهم على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي منح الثقة لكوريا الشمالية "في أنها اتخذت القرار الصحيح" عندما قررت إنهاء برنامجها للأسلحة.

    لكن ماكرون قال إن قرارات مجلس الأمن ينبغي أن تظل سارية دون أي تغيير إلا في ظل عملية نزع للسلاح النووي بصورة كاملة ونهائية يمكن التحقق منها.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, مساعدة, نزع السلاح النووي, كيم جونغ أون, إيمانويل ماكرون, كوريا الشمالية, فرنسا
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