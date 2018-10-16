"على أنغام الموسيقة الأرمينية"...ماكرون وباشينيان يرقصان وقديروف يدعوهما لزيارة غروزني (فيديو)

علق الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وهما يقومان بأداء رقصة أرمينية.

دعا الرئيس الشيشاني الرئيسين لزيارة العاصمة الشيشانية غروزني، للمشاركة في مهرجان الرقص الدولي الذي يفتتح يوم الاثنين ويحمل اسم "محمود إيسامبايف".

وأضاف قديروف بأنه سيكون هناك العديد من النشاطات الثقافية والفنية في الشيشان وستكون بمشاركة رؤوساء ومسؤولين.

وقال: "سنكون سعداء برؤية رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".

وأعتبر قديروف بأن اللغة والرقص هما أحد الشروط الهامة للمحافظة على الشعوب، وبأن الرقص يوحد شعوب القوقاز.

وتابع قائلا: "لماذا أتحدث الآن عن هذا الموضوع؟ لقد شاهدت كيف يرقصون على إيقاع وأنغام قفقازية، باشينيان وماكرون، وهذه رقصة جميلة".

كما دعى قديروف في الوقت نفسه تنظيم ماراثون للرقص، وسيحظى بدعم العديد من رجال السياسة والعامة، بحسب ما كتب قديروف على صفحته الخاصة على "تلغرام".

يذكر بأن العاصمة الأرمنية يريفان احتضنت أعمال القمة الـ17 لـ"الفرانكوفونية" والتي شارك فيها أيضا رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل.