لوحة ترامب في البيت الأبيض تشعل مواقع التواصل (صور)

يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلا من الانتقادات على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب لوحة معلقة على أحد جدران البيت الأبيض.

أجرى الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، وجرت المقابلة في البيت الأبيض.

والتقطت عدسات الكاميرا صورة للوحة معلقة على أحد الجدران، ويظهر فيها ترامب جالسا إلى جانب عدد من الزعماء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية.

الأمر الذي أثار سيلا من الانتقادات له.

وعلق صاحب الحساب "Josh Billinson"، قائلا: "يا إلهي، إنها معلقة في البيت الأبيض".

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

وكتب صاحب الحساب "Islegrlnfl" مازحا: "هذه هي الصورة التي يجب تقطيعها".

Thought this summed it up perfectly, the GIF that keeps on giving pic.twitter.com/LQWg7LGjE7 — steven hayhurst (@rotherham_red) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

واستبدل صاحب الحساب "ZombieMaster GhostDude" صورة ترامب بشخصية كرتونية.

True it may be accurate but only if we don't take into consideration Trumps diet. You know what they say, you are what you eat. pic.twitter.com/78oQdRQlJh — ZombieMaster GhostDude 🎃✴ (@TheYoDude) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر بأن اللوحة المعروفة باسم "النادي الجمهوري" هي من عمل الفنان آندي توماس.