تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول بقضية خاشقجي استمر 9 ساعات

أعلنت قناة "إن تي في" التركية أن أعضاء مجموعة العمل التركية السعودية للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي انتهت، في صباح اليوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، من تفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، مشيرة إلى أن التفتيش استمر حوالي 9 ساعات.

وأفادت قناة "إن تي في" أن المحققين استخدموا أجهزة متنوعة لتفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بما في ذلك مصابيح الأشعة تحت الحمراء، التي يمكنها كشف آثار الدم.

كما تفحصت المجموعة حديقة القنصلية. وبعد بضع ساعات، وصلت شاحنتان إلى موقع التحقيق، لإجراء مزيد من الفحوص.

وغادر أعضاء المجموعة الأتراك والسعوديون مبنى القنصلية بشكل مستقل. ولم يتم تقديم أي تصريحات حول نتائج التفتيش. وشارك من الجانب التركي، ممثلو مكتب النيابة العامة وشرطة إسطنبول.

وكان خاشقجي قد اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر. ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى. وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية ولم تعد هناك حاجة للانتظار.

وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي قد اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية، لكن أردوغان أشار إلى أن السعودية يجب أن تثبت عدم تورطها في اختفاء الصحفي.