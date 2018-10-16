تنبيه إلى خطورة خطوة الرياض الممكنة

وقد دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى بحث إمكانية فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية في إطار حملة بدأت على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى في إسطنبول.

ويشار إلى أنه يمكن أن تشمل العقوبات المفترضة حظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية.

وحذر أميرال متقاعد أمريكي من مغبة فرض الحظر على تصدير الأسلحة الأمريكية إلى السعودية.

وأوضح جيمس ستافريديس، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا في السابق، في حديث لـ"سي إن بي سي" أنه يخشى أن تقدم السعودية في حال فسخت الولايات المتحدة عقود التسليح معها، على استيراد الأسلحة من روسيا والصين، وتكون الولايات المتحدة الأمريكية، والحالة هذه، الطرف الخاسر.

وذكر تقرير نشرته جريدة "فزغلاد" الروسية أن ستافريديس يرى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواجه أول أزمة في مجال السياسة الخارجية في حال تم إلغاء عقود توريد الأسلحة للسعودية.