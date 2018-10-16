إيران تكشف قدرات صواريخها الباليستية

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها تصنع صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وتضرب أهدافها بدقة تامة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، القول إن "الصواريخ التي تصنعها إيران يصل مداها إلى 2000 كيلو متر وتضرب أهدافها بدقة تامة".

© AP Photo / Iranian Defense Ministry الجيش الإيراني يكشف الجهة التي يتلقى منها أوامر عملياته

كما أكد حاجي زاده، في كلمة ألقاها في الملتقى السادس للمسؤولين السياسيين في القوات المسلحة بمحافظتي طهران والبرز، أن إيران هي القوة الأولى في المنطقة والسابعة في العالم في مجال القدرات الصاروخية، وأن إيران تتقدم على كوريا الشمالية في هذا المجال.

وتابع: "إيران ضمن الدول الـ15 في العالم في إنتاج الطائرات المسيرة حتى أنها تتقدم على روسيا والصين، وفي مجال الدفاع الجوي فإن ايران تمتلك معدات لا تمتلكها روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين".

واشار العميد حاجي زاده إلى أن قائد الثورة الإسلامية أوعز في عام 2007 إلى قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري آنذاك بالعمل على إمكانية تحويل الصواريخ البالستية أرض- أرض إلى صواريخ أرض — بحر، حيث نجح الخبراء الإيرانيون في إنتاج صاروخ أرض- بحر بمدى 700 كيلو متر قادر على إصابة البوراج الحربية.

وأضاف: "اليوم فإن صواريخنا التي نصنعها يتراوح مداها بين 200 الى 2000 كلم وجميعها تصيب الأهداف بدقة، كما أننا نعمل على تحويل الصواريخ المصنعة سابقا إلى صواريخ دقيقة".