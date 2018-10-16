الصين تعول على صدق الولايات المتحدة لحل مشاكل العلاقات الثنائية

بكين — سبوتنيك. وقال كان في إحاطة إعلامية: "يأمل الطرف الصيني بمواصلة تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل، بعيداً عن المواجهة وفي إطار التعاون متبادل المنفعة".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت يوم 6 تموز/يوليو، أكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد العالمي، بفرضها رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على بعض السلع الصينية بقيمة 34 مليار دولار.
وانتهكت أمريكا بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية، ما دفع بكين للتعامل بالمثل مع السلع الأمريكية، الشيء الذي وضع بداية لحرب تجارية لم تنتهي بعد بين الاقتصادين الأقوى في العالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)