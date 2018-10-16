الصين تعول على صدق الولايات المتحدة لحل مشاكل العلاقات الثنائية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كان، اليوم الثلاثاء، أن الصين تعول على صدق الولايات المتحدة عند حل المشاكل القائمة في العلاقات الثنائية.

بكين — سبوتنيك. وقال كان في إحاطة إعلامية: "يأمل الطرف الصيني بمواصلة تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل، بعيداً عن المواجهة وفي إطار التعاون متبادل المنفعة".

وأضاف: "نأمل بأن يتمكن الطرف الأمريكي من الالتزام بالتوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين، وإظهار الاحترام المتبادل والإخلاص، ونحن ننطلق من أنه فقط بهذا الشكل سيكون للمباحثات معنى".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت يوم 6 تموز/يوليو، أكبر حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد العالمي، بفرضها رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على بعض السلع الصينية بقيمة 34 مليار دولار.

وانتهكت أمريكا بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية، ما دفع بكين للتعامل بالمثل مع السلع الأمريكية، الشيء الذي وضع بداية لحرب تجارية لم تنتهي بعد بين الاقتصادين الأقوى في العالم.