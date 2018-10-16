الحرس الثوري في إيران يطالب باكستان بالتصدي لـ"الإرهابيين" بعد خطف 14 جنديا إيرانيا

دعا الحرس الثوري الإيراني الحكومة الباكستانية لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة "الإرهابيين" بعد اختطاف 14 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة "فارس" الإيرانية: "ستتخذ قوات الأمن المستقرة في المناطق الحدودية مع باكستان، تدابير جدية من أجل السعي وراء الإرهابيين وإطلاق سراح المخطوفين".

وتابع: "نحن ننتظر من الحكومة الباكستانية بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل بجدية مع الإرهابيين المدعومين من قبل بعض الدول الرجعية، وأن تتخذ الإجراءات الجدية من أجل إطلاق سراح المخطوفين وتسليمهم إلى إيران".

وكانت أفادت وكالة أنباء "فارس"، صباح اليوم، أن عددا من الجنود اختطفوا، مشيرة إلى أنهم من أفراد قوات حرس الحدود الإيراني في جنوب شرق البلاد عند الحدود مع باكستان.

وأشارت الوكالة إلى أن الجنود اختطفوا على يد عناصر خلية إرهابية.