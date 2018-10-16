تصريحات جديدة لأردوغان بشأن "اختفاء خاشقجي" وتفتيش القنصلية السعودية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول في قضية اختفاء خاشقجي بأسرع ما يمكن.

وتابع أردوغان، "أن تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول سيستمر".

© REUTERS / LEAH MILLIS "اختفاء خاشقجي"... ماذا قال الملك سلمان لوزير خارجية أمريكا وأضاف أردوغان، أن "التحقيق في القنصلية السعودية يبحث احتمال وجود مواد سامة".

وكانتت أعلنت قناة "إن تي في" التركية أن أعضاء مجموعة العمل التركية السعودية للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي انتهت، في صباح اليوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، من تفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، مشيرة إلى أن التفتيش استمر حوالي 9 ساعات.

وأفادت قناة "إن تي في" أن المحققين استخدموا أجهزة متنوعة لتفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بما في ذلك مصابيح الأشعة تحت الحمراء، التي يمكنها كشف آثار الدم.

وأعلنت أيضا الشرطة التركية، أنها ستقوم اليوم، بتفتيش منزل القنصل السعودي في إسطنبول، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودعت رئيسة منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليت، اليوم، المملكة العربية السعودية وتركيا للكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

وتعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تُصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.