تقارير بريطانية تؤكد توسع الوجود الروسي عالميا

كما جاء في التقارير، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمجال الدفاعي الروسي، حيث أنها تمثل 60٪ من صادرات الأسلحة الروسية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تطوير علاقاتها مع بكين في مجال التجارة والصناعات والعسكرية، فإنها لن تكتفي بذلك بل ستتعاون أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، كما يتضح من توسيع مشاريعها في جنوب شرق آسيا، وتعاونها العسكري مع الهند وبناء تحالفات استراتيجية مع باكستان.
الجدير بالذكر أن موقع Global Strategic Trends هو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع البريطانية. مهمته دراسة الصورة الجيوسياسية في جميع مناطق العالم، وتقييم إمكانات البلدان في مجال الأمن والاقتصاد، والتنبؤ بالعواقب المحتملة لتغير المناخ ، وأيضاً النظر في نماذج إدارة الدولة وتنمية القدرات البشرية فيها.
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