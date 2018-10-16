تقارير بريطانية تؤكد توسع الوجود الروسي عالميا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية نقلا عن تقارير نشرها مركز أبحاث Global Strategic Trends البريطاني، يوم الاثنين، أن روسيا تسعى لتوسيع وجودها في القطب الشمالي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS بريطانيا تدعو إلى الاستعداد للحرب مع روسيا

ويعتقد الخبراء البريطانيون أن استمرار روسيا في إظهار قوتها العسكرية، ومساعيها في تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، دليل على رغبة روسيا بتوسيع وجودها على الساحة الدولية، لا سيما في المنطقة القطبية الشمالية، وكذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف أن تظل لاعباً مؤثراً في منطقة آسيا الوسطى.

كما جاء في التقارير، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمجال الدفاعي الروسي، حيث أنها تمثل 60٪ من صادرات الأسلحة الروسية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تطوير علاقاتها مع بكين في مجال التجارة والصناعات والعسكرية، فإنها لن تكتفي بذلك بل ستتعاون أيضًا مع دول أخرى في المنطقة، كما يتضح من توسيع مشاريعها في جنوب شرق آسيا، وتعاونها العسكري مع الهند وبناء تحالفات استراتيجية مع باكستان.

الجدير بالذكر أن موقع Global Strategic Trends هو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع البريطانية. مهمته دراسة الصورة الجيوسياسية في جميع مناطق العالم، وتقييم إمكانات البلدان في مجال الأمن والاقتصاد، والتنبؤ بالعواقب المحتملة لتغير المناخ ، وأيضاً النظر في نماذج إدارة الدولة وتنمية القدرات البشرية فيها.