وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

كشف وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو عن تفاصيل جديدة حول التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الوزير إن عملية التفتيش تستمر اليوم في مقر إقامة القنصل السعودي في تركيا، ومركبات، حسب وكالة أنباء "رويترز".

© AP Photo / Richard Drew أردوغان: آمل التوصل إلى رأي معقول في قضية اختفاء خاشقجي

وتابع جاويش أوغلو أنه "علينا أن نحل مسألة اختفاء خاشقجي".

وأضاف أنه لا بد من اعتراف من الجانب السعودي فيما يتعلق بالقضية.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي، لمناقشة الأزمة، مضيفا: "بومبيو سيجلب معلومات من الرياض فيما يتعلق بقضية خاشقجي".

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.