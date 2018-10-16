ماكرون يشكر السعودية وعمان بعد تحرير رهينة فرنسي في اليمن

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي عن تحرير الرهينة الفرنسي آلان غوما المحتجز في اليمن منذ أربعة أشهر ونصف الشهر.

باريس —سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في البيان: "تم اليوم تحرير مواطننا آلان غوما المحتجز في اليمن منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف".

وتابع البيان: "الرئيس ماكرون يشكر كل من ساهم بالتوصل لهذه النتيجة السعيدة ويشكر بشدة سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد والسلطات العمانية لمساعدتهم المحورية كما يشكر السلطات السعودية على عملهم".

وكان البحار الفرنسي آلان غوما، قد تعرضت سفينته الشراعية التى كان على متنها على سواحل الحديدة في أثناء رحلته من فرنسا إلى كلكوتا الهندية.

ونقل غوما عقب القبض عليه من الحديدة إلى سجن العاصمة في صنعاء.