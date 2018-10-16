مشاورات روسية أمريكية حول كوريا الشمالية في موسكو

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم أنه "جرى تبادل شامل للآراء بشأن الوضع حول شبه الجزيرة الكورية. وتمت الإشادة بالجهود، التي تبذلها البلدان المشاركة في عملية التسوية. واتفق الجانبان على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع لجميع مشاكل المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك النووي".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مدعو لزيارة روسيا، وسيتم تنسيق مواعيد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية، نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن القمة الثانية الأمريكية — الكورية الشمالية يمكن أن تعقد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في أوروبا.