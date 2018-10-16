ترامب: ليس لدي أي مصالح مالية مع السعودية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه ليس لديه مصالح مالية مع السعودية، ردا على تقارير تفيد بأنه لديه مصالح مالية مع المملكة، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الثلاثاء "ليس لدي أي مصالح مالية مع السعودية أو مع روسيا، وأي اقتراح يقول العكس فهو عبارة عن أخبار كاذبة".

For the record, I have no financial interests in Saudi Arabia (or Russia, for that matter). Any suggestion that I have is just more FAKE NEWS (of which there is plenty)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

وكان قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول، خلال اتصال بالملك سلمان، إن "الحكومة السعودية والملك سلمان نفوا بشدة أي علاقة لهم باختفاء خاشقجي"، مشيرا إلى أنه سيوفد وزير خارجيته إلى المملكة.

وتابع قائلا "أعتقد أن هناك أسبابا أخرى يمكن أن تظهر لإلقاء اللوم".

ومضى بقوله "يبدو لي مما هو ظاهر أنه من الممكن أن يكون هناك قتلة مارقين وراء ما حدث للصحفي السعودي (خاشقجي).

وأتم بقوله "أعتقد أن الإنكار السعودي لا يمكن أن أقوى من ذلك".

Speaking outside White House, Trump again goes out of his way to mention Khashoggi's immigration status



"I just spoke w/king of Saudi Arabia, who denies any knowledge of what took place with regard to, as he said, his Saudi Arabia citizen…these might have been rogue killers" pic.twitter.com/nAoCs7RCV7 — Aaron Rupar (@atrupar) ١٥ أكتوبر ٢٠١٨

والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرياض. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو وبحث معه الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وكان الملك سلمان، قد تلقى اتصالا هاتفيا، أمس الاثنين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أثنى ترامب على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.

وبدأ محققون في فريق العمل المشترك السعودي التركي أعمال المعاينة والتحقيق في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول اليوم.

ودعت رئيسة منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليت، اليوم، المملكة العربية السعودية وتركيا للكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

وتعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تُصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.