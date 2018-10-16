حوار عربي أوربي حول الجرائم والتهديدات عابرة الحدود في النمسا

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأمين سيشارك سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في افتتاح ورشة عمل "تبادل الخبرات بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا" بالنمسا.

وأضاف عفيفي في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، الثلاثاء، أن هذه الورشة هي الثانية التي يشترك الجانبان في تنظيمها بعد الورشة، التي كانت قد عقدت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، في عام 2014.

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وأوضح عفيفي أنه من المقرر أن تناقش هذه الورشة أربع قضايا رئيسة، هي: التهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ودور العمليات الميدانية في معالجة النزاعات، وأبعاد عمليات الوساطة، والمسائل المرتبطة بتدفقات الهجرة.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام سيبحث على هامش أعمال الورشة مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس جريمينجر، سبل تطوير التعاون بين المنظمتين، خلال المرحلة المقبلة، من خلال عقد الفعاليات المشتركة، على غرار قيام الأمانة العامة للجامعة العربية باحتضان فعالية إطلاق النسخة العربية من الكتاب الذي أصدرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تحت عنوان "دليل المنظمة حول القيادة المعلوماتية للشرطة".

وأكد السفير محمود عفيفي أن هذه الفعالية، من المقرر عقدها الشهر المقبل، إضافة للنظر في مشاركة كل من الجانبين في الفعاليات المهمة، التي ينظمها الجانب الآخر، على غرار مشاركة الأمانة العامة للجامعة العربية، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في مؤتمر المتوسط السنوي الذي تعقده منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمدينة مالاجا الاسبانية، تحت عنوان "أهمية الطاقة للنمو الاقتصادي والتعاون في منطقة البحر المتوسط".

وأشار عفيفي إلى أنه من المقرر أن تشمل أيضاً زيارة الأمين العام إلى فيينا، عقده للقاء مهم مع وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، يشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين، العربي والأوروبي، خاصة من خلال عقد القمة العربية/ الأوروبية الأولى، والتي من المنتظر أن تستضيفها جمهورية مصر العربية، العام المقبل.