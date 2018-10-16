البرلمان الأوكراني: هنغاريا تعرقل التعاون بين كييف و"الناتو"

دعت إيرينا غيراشينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني "الرادا" قيادة الجمعية البرلمانية لحلف "الناتو" للتأثير على هنغاريا، التي تمنع التعاون بين كييف وحلف شمال الأطلسي.

موسكو — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، مع رئيسة الجمعية البرلمانية لحلف "الناتو" المنتخبة حديثا راسا جوكنفيتشييني.

© Sputnik . Stringer البرلمان الأوكراني يصادق على قانون رئاسي يعزز سعي الانضمام إلى الناتو

وقالت غيراشينكو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد دعوت قيادة الجمعية البرلمانية لـ" الناتو " للتأثير على هنغاريا، التي تستخدم عضويتها في الحلف لعرلقة تعاون أوكرانيا مع "الناتو" على مستوى لجنة "أوكرانيا — الناتو"، وهو ما لا يتماشى مع روح حسن الجوار والشراكة والتعاون".

وأشارت البرلمانية الأوكرانية، إلى أنها ناقشت مع رئيسة الجمعية البرلمانية لـ"الناتو" مجموعة واسعة من القضايا ومكافحة التحديات المشتركة الراهنة، فضلا عن الوضع في دونباس.

وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وهنغاريا بعدما اعتمد البرلمان الأوكراني، قانونا جديدا بشأن التعليم، ما يقلل إلى حد كبير من إمكانية التدريس بلغات الأقليات الوطنية.

وأعلنت حكومات بلدان عدة، بما في ذلك هنغاريا ورومانيا، أن هذا القانون ينتهك حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا.

وتعتقد موسكو أيضا، أن قانون التعليم ينتهك الدستور الأوكراني والالتزامات الدولية لكييف.

ووقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو هذا القانون، على الرغم من رد فعل الدول الأخرى.

ووفقا لقانون التعليم الجديد، الذي اعتمده البرلمان اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول، سيدرس أطفال ممثلي الأقليات الأثنية في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية مناهج بلغتهم الأم، بالتوازي مع دراسة لغة الدولة.

ومن الصف الخامس، سيبدأ الأطفال التعلم باللغة الأوكرانية، وستدرس لغة الأقليات الإثنية باعتبارها تخصصا منفصلا.

وفي نفس الوقت سيسمح بتدريس تخصص واحد أو أكثر بلغات دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبارا من 1 سبتمبر 2020، سيصبح التعليم بشكل كامل باللغة الأوكرانية.