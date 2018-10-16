روحاني: طهران والدوحة لديهما عزيمة راسخة لتوطيد العلاقات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الشعبين الإيراني والقطري، لديهما عزيمة راسخة في توطيد العلاقات الشاملة.

وأضاف روحاني، خلال استقباله السفير القطري الجديد لدى طهران محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "تمتلك طهران والدوحة علاقات حميمة، خلال السنوات الأخيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: الإدارة الأمريكية الحالية هي الأشد حقدا على إيران في تاريخ الولايات المتحدة واعتبر الرئيس الإيراني أن أفكار ووجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا، لاسيما الإقليمية تقاربت أكثر مما مضى، وينبغي تعزيز هذا المسار.

وأوضح روحاني أن بلاده تريد إرساء الأمن والهدوء الكامل في هذه المنطقة الحساسة والخليج، مشددا على رفضه تدخل البلدان الأخرى في شؤون دول الجوار.

وتابع: "الشعب القطري شعب يتميز بالرشد، والمسؤولين القطريون لديهم حكمة في إدارة شؤون بلدهم، مشددا على أن طهران ترفض اتخاذ الآخرين قرارات لشعب قطر وحكومتها".

وأعرب روحاني عن ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإقامة علاقات وثيقة بين طهران والدوحة، مضيفا: "نأمل بتمتين الأواصر المهمة للغاية بين إيران وقطر على مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية والسياحية والسياسية والثقافية، أثناء مهمتكم الجديدة".

من جهته، أشار السفير القطري الجديد لدى طهران، محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، عقب تسليمه أوراق اعتماده، إلى أهمية توطيد العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على بذل بلاده المساعي للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، في سياق الحفاظ على مصالح شعبيهما.