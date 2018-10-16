ما هو مصير المولود الأول لميغان ماركل والأمير هاري

أعلن قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن، أمس الإثنين، عن أن الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل يتوقعان طفلهما الأول، بعد 6 أشهر على زفافهما الملكي.

ولحين ولادة الطفل الملكي في موسم ربيع عام 2019، فإليك إجابات لبعض الأسئلة حول المولود المنتظر.

© REUTERS / POOL New القصر الملكي البريطاني يعلن أن ميغان ماركل "حامل"

ليس من المحتمل جدا، إذ سيبقى الابن الأول للأمير هاري وميغان ماركل في المرتبة السابعة في سلسلة الخلافة للعرش عند ولادته في الربيع المقبل، إذ سيكون الطفل وراء جده الأمير تشارلز، وعمه الأمير وليام، وأبناء عمه الثلاثة، وهم جورج وشارلوت والأمير لويس البالغ من العمر 5 أشهر، بالإضافة إلى والد الطفل نفسه الأمير هاري.

هل سيكون الطفل أميرا

لن ينال الطفل لقب "أمير" بشكل تلقائي، بحسب قوانين الأسرة الملكية البريطانية، والتي تقضي بعدم منح أبناء الأحفاد، على الرغم من أنه من الممكن أن يتحقق ذلك إذا قررت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التدخل بنفسها في هذا الأمر.

ماذا سيكون لقب الطفل

إذا كان المولود صبيا، فسينال لقب "إيرل دومبارتون"، أما إذا كانت فتاة، فتاة فستعرف باسم "ليدي ماونتباتن وندسور"، مع إدراج اسمها الأول بعد "ليدي" أو "السيدة".

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

ما هي الجنسية التي سيحصل عليها الطفل

سيحصل المولود على الجنسية البريطانية بسبب والده الأمير هاري،، ولكن سيكون بإمكانه ووالدته ميغان ماركل التقدم بطلب حصوله على الجنسية الأمريكية، وذلك لكون أن ماركل مواطنة أمريكية تعيش في الولايات المتحدة.

وسيكون الأمر غريبا بالنسبة لفرد من العائلة الملكية البريطانية أن يسعى وراء الحصول على جنسية أمريكية، ولكن أمريكا وبريطانيا حليفتان حميمتان، وهناك الكثير من النوايا الحسنة لميغان ماركل بأن مثل هذه الخطوة قد لا تكون مثيرة للجدل.

ويذكر أن ميغان ماركل نفسها في طور الحصول على الجنسية البريطانية، وهي لم تصرح بأنها تنوي التخلي عن جنسيتها الأمريكية عندما تصبح بريطانية، كما أن القانون البريطاني لا يتطلب منها القيام بذلك.