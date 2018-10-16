صحيفة عبرية: "غلاف غزة" شهد أكثر من ألف حريق منذ بدء "مسيرات العودة"

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه بعد حوالي 6 أشهر من بدء حدوث الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة"، فقد بلغ إجمالي الحرائق 1100 حريقا، حتى الآن.